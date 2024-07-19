Dağın zirvesinde nefes kesen bisiklet yolculuğu

Kaynak: Haber Merkezi
Dağın zirvesinde nefes kesen bisiklet yolculuğu

İtalyan sporcu Marco Bassot, dağın zirvesinde bisikletiyle adeta ölüme meydan okudu. Nefes kesen anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve gündem oldu.

İtalyan sporcu Marco Bassot, dağın zirvesinde gerçekleştirdiği cesur bisiklet performansıyla izleyenlerin nefesini kesti. Adeta ölüme meydan okuyan Bassot, bu anları kayda alarak sosyal medyada paylaştı ve kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Bassot’un zorlu ve tehlikeli zirve performansı, izleyenleri hem heyecanlandırdı hem de hayran bıraktı. Yüksek irtifada dar patikalar üzerinde bisikletiyle denge sağlamak ve tehlikeli manevralar yapmak, Marco Bassot’un ne kadar yetenekli ve cesur bir sporcu olduğunu gözler önüne serdi.

Son Haberler
İngiltere yeni hocasını ilanla arıyor Spor
İngiltere yeni hocasını ilanla arıyor
İslam Memiş net tarih vererek uyardı. Yapmayan büyük kaybedecek Ekonomi
İslam Memiş net tarih vererek uyardı. Yapmayan büyük kaybedecek
Tadej Pogacar Fransa'da uçtu Spor
Tadej Pogacar Fransa'da uçtu
Gece ışıklandırmasıyla büyüleyen Efes Antik Kenti turistlerin gözdesi Video
Gece ışıklandırmasıyla büyüleyen Efes Antik Kenti turistlerin gözdesi
Fenerbahçeli futbolcunun sevgilisini görenler şoke oldu Spor
Fenerbahçeli futbolcunun sevgilisini görenler şoke oldu
Golf sahasında kornayla şaka yapan adam izleyenleri güldürdü Video
Golf sahasında kornayla şaka yapan adam izleyenleri güldürdü