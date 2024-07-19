Dağın zirvesinde nefes kesen bisiklet yolculuğu

İtalyan sporcu Marco Bassot, dağın zirvesinde gerçekleştirdiği cesur bisiklet performansıyla izleyenlerin nefesini kesti. Adeta ölüme meydan okuyan Bassot, bu anları kayda alarak sosyal medyada paylaştı ve kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Bassot’un zorlu ve tehlikeli zirve performansı, izleyenleri hem heyecanlandırdı hem de hayran bıraktı. Yüksek irtifada dar patikalar üzerinde bisikletiyle denge sağlamak ve tehlikeli manevralar yapmak, Marco Bassot’un ne kadar yetenekli ve cesur bir sporcu olduğunu gözler önüne serdi.