Ünlü yazar Arza Kohen kovuldu. 'Filistinliler çocukları bombaların atıldığı yere götürüp video çekiyorlar' demişti

Azra Kohen, İsrail'in ağır bombardımanı altında yaşam yaşam savaşı veren Filistin halkını "Çocukları bomba bölgesine videolarını çekmek için koyuyorlar" sözleriyle hedef aldı. Filistinlilere karşı sarf ettiği nefret söylemleri nedeni ile büyük tepki alan Azra Kohen kitaplarını basan Everest Yayınları tarafından kapı önüne kondu. Everest Yayınları bir açıklama yaparak "Bu büyük insanlık suçunu meşrulaştıran ya da öven hiç kimsenin yayın grubumuz bünyesinde yer alamayacağını kamuoyunun bilmesini isteriz" diyerek Azra Kohen'i yazar listesinden çıkardı.

Daha sonra dizisi de çekilen 'Fi','Çi','Pi' üçlemesinin yazarı Kohen, İsrail'in pazar gecesi Refah'tki Tel el Sultan mülteci kampına düzenlediği bombardımanda çoğu kadın ve çocuk 45 Filistinliyi çadırlarında yakarak öldürmesinin sonrasında sarf etti sözlerin ardından Everest Yayınları da kayıtsız kalmayarak Azra Kohen'i yazar listesinden çıkardı.

Azra Kohen İsrail'in Tel el Sultan mülteci kampındaki sivillerin kaldığı çadırları bombalamasını kınamadığı için eleştiren takipçisine verdiği yanıtta Filistin halkını şu sözlerle hedef almıştı:

"Kendi yavrusunu bombanın atılacağı megafonla üç saat önceden duyurulan ve bas bas çağırılan yere götürüp bombanın atılacağı yere oturtup köşeye geçip videosunu çekebilecek içerikte olan herkesin yok olmasını diliyorum! Ve o çocukların kurtarılması için her gün dua ediyorum onları bomba bölgesine videolarını çekmek için koyan o iğrenç yaratıklardan kurtarılmaları için. Yavrusunu koruyamayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor!"

İLK KEZ FİLİSTİNLİLERİ HEDEF ALMADI

Azra Kohen, daha önce de Filistinlileri benzer sözlerle hedef almıştı. Azra Kohen, "Kendi soyunu korumayan her ulus lanetlenir ve tabii kendi soyunu demagoji için kullanan, bomba atılacağı anons edildiği halde, bölge uyarıldığı halde çocukları köşelere koyup ellerinde kamera ile bekleyen bu kişilerin yok olmasını diliyorum. Kendi çıplak ellerimle yok olmalarına yardım edecek kadar..." sözlerini kullanmıştı.

EVEREST YAYINLARI SESSİZ KALMADI VE AZRA KOHEN'İ YAZAR LİSTESİNDEN ÇIKARDI

Azra Kohen'in çok satan kitaplarını basan Everest Yayınları, Kohen'i yazar listesinden, kitaplarını da internet sitesinden kaldırdı.

Everest Yayınevi yaptığı açıklamada "Filistin halkına uygulanan soykırımı lanetliyoruz. En zalim silahlarla, başta çocuklara ve kadınlara olmak üzere, tüm Filistin halkına uygulanan bu durum insanlık suçudur. Bütün yazarlarımızın da, en ufak bir ama, fakat olmaksızın bizimle aynı görüşte olduğuna inanıyoruz. Bu konuda, bu büyük insanlık suçunu meşrulaştıran ya da öven hiç kimsenin yayın grubumuz bünyesinde yer alamayacağını kamuoyunun bilmesini isteriz" durusunu yaptı.