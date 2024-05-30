Pendik’teki cinayette cesedin çöp konteynerine taşındığı anların görüntüsü ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Pendik’teki cinayette cesedin çöp konteynerine taşındığı anların görüntüsü ortaya çıktı

Pendik’te 79 yaşındaki Nihat Salih’in 4 ayrı çöp konteynerinde parçalanmış cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan Bilal D’nin cesedin bulunduğu çuvalı taşıdığı kovayı çöpe attığı anların yeni görüntüsü ortaya çıktı.

İstanbul, Pendik'te yaşanan vahşi cinayet, geçtiğimiz günlerde bir vatandaşın çöp konteynerinde ceset parçaları görerek polise ihbar etmesiyle ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde, cesedin 79 yaşındaki Nihat Salih’e ait olduğu belirlendi.

Cesedin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmasının ardından olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Cinayetle ilgili bir güvenlik kamerası görüntüsü, soruşturmanın seyrini değiştirdi.

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Görüntülerde, elindeki beyaz kovayı cesedin baş kısmının bulunduğu çöp konteynerine boşalttığı görülen Bilal D. polis tarafından hemen gözaltına alındı.

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BİLAL D. TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Bilal D., polisteki ifadesinde suçlamaları reddederek "Ben sadece yolda bulduğum çöpü döktüm" dedi. Ancak, Anadolu Adalet Sarayı'nda çıkarıldığı mahkemede aynı ifadesini tekrar etmesine rağmen, kasten adam öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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CİNAYET ALETİ ÜZERİNDE DNA BULUNDU

Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada önemli bir delil elde edildi. Bilal D.’nin evinde bulunan ve cinayette kullanıldığı değerlendirilen baltada, öldürülen Nihat Salih’e ait DNA örnekleri bulundu. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan bu inceleme, şüphelinin cinayeti işlediğini gösteren en önemli delil olarak kayıtlara geçti.

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CİNAYETİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Polisin yürüttüğü soruşturmaya göre Bilal D’nin önce Nihat Salih’i boğdu düşünüşürken, ardından cesedi baltayla parçalara ayırarak çöp konteynerlerine attığı belirlendi. Cinayet sonrası şüpheli Bilal D'nin cesedin bulunduğu çuvalı taşıdığı kovayı çöpe attığı yeni görüntülerde ortaya çıktı.

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