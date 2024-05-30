Aylık 150 bin TL’ye çalışacak eleman arıyorlar. O sektörde kriz patlak verdi

Türkiye’de nitelikli personel ve ara eleman bulunamaması büyük bir sorun haline gelmeye başladı. İnşaat, dekorasyon ve tadilat işleri yapan şirketler sektörlerdeki eleman kıtlığı nedeniyle büyük zorluk yaşıyor.

AYLIK 150 BİN TL'YE KAYNAKÇI ARANIYOR

Yetişmiş kaynakçı, kalıpçı, demirci ve montajcılar Türkiye’de en çok eleman kıtlığı yaşanan meslekler haline geldi. Çalışacak elemanın olmaması yevmiye ücretlerini artırdı. Bugün kalifiye bir kaynak ustasına günlük 5 bin lira ücret veriliyor. Bu rakam aylık 150 bin TL'ye tekabül ediyor. Teknolojinin gelişmesi ve sosyal medya hesaplarından kolay para kazanma dönemi başladıktan sonra, ara eleman sıkıntısı her geçen gün artarak büyüyor.

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli haberin göre, İstanbul’da dekorasyon işi ile uğraşan Ramazan Karadağ, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Karadağ, eleman kıtlığının yaşandığını ifade ederken az sayıda olan işçilerin Kahramanmaraş depreminin ardından depremde hasar gören şehirlere gittiğini, çalışanların daha iyi bir iş bulunduğunda işlerini bırakıp gittiğini ifade etti.

Dekorasyon işi ile uğraşan Ramazan Karadağ, uzun zamandır eleman problemi yaşadıklarını, pandemi ile beraber sektörde bir açık oluştuğunu fakat Kahramanmaraş depreminin bu açığı iyice büyüttüğünü ifade etti.

"BUGÜN BİR KAYNAK USTASINA GÜNLÜK 5 BİN LİRA YEVMİYE VERİYORUM"

Sektördeki en tecrübeli ustaların deprem bölgesine gittiğini ifade eden Karadağ, “Bugün bir kaynak ustasına 5 bin lira yevmiye (günlük) veriyorum. Usta daha iyi bir iş bulduğunda bırakıp gidiyor. Bu durum işlerimize olumsuz yansıyor” ifadelerini kullandı.

İki sene sonra Türk usta bulunamayacağını öne süren Karadağ, yetişmiş bir ustanın bugün bir mühendisten daha çok para kazandığını, ama gençlerin emek gerektiren sektörlerden kaçtığını, asgari ücrete razı olup masa başı işlerde çalışmak istediklerini, Türk ustaların belli bir yaşa geldiğini, zamanla emekli olacaklarını, bazı şirketlerin mecburen yabancı işçi çalıştırdığını ifade etti.

Otomobil tamircisi Uğur Kahveci ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Kalfa ve çırak bulamadıklarını, eskiden ailelerin çocuklarını ustanın yanına bıraktığını ama şu anda öyle bir şey olmadığını ifade etti.

Cep telefonu tamiri yapan Ramazan Özdemir, gençlerin kolay para kazanmaya yöneldiğini, sosyal medyadan para kazanma yöntemleri tercih edildiği için şu anda vasıflı personel bulamadıklarını ifade etti.