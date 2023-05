Ünlü yıldızın yıllar içindeki değişimi şaşkınlık yarattı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Romantik komedi kraliçesi Meg Ryan'ın görüntüsü kozmetik çalışmalar hakkında spekülasyonlara yol açmıştı. Hayranlarından Meg Ryan'a destek mesajları geldi.

61 yaşındaki Meg Ryan "When Harry Met Sally" efsanesi, Michael J. Fox'u yakında çıkacak olan "STILL" belgeselinin gösteriminde desteklemek için uzun bir aranın ardından New York'ta halkın karşısına çıktı.

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Görüntülerde Meg Ryan'ın yüzünü değiştirdiği, doldu yaptırdığı, ameliyat olduğu ve Hollywood ikonu olan Madonna'ya benzemeye başladığını iddia etti.

Ancak taraftarlar, Ryan'a yönelik eleştirilerin yersiz olduğunu söyleyerek tepki gösterdi. Hayranları Ryan için, yaşlandığını ancak hala çok güzel olduğunu bir gün herkesin bu durumları yaşayacağını ifade etti.

“Kadınlar yaşlandıkça neden görünüşlerine göre bu kadar yargılanıyorlar?” diye soran bir sosyal medya kullanıcısı, “Meg Ryan 62 yaşında. İnsanları güldürmekten başka bir şey yapmadı. Alaycı sözler söylemeyi bırakın ve onun huzur içinde yaşlanmasına izin verin.” dedi.

Üçüncü bir hayranı, "Meg Ryan, 61 yaşındaki birinden beklediğiniz kadar farklı görünüyor" diye ısrar etti.

Bir başkası, Ryan'ın görünüşüyle ​​​​istediği her şeyi yapmaya hakkı olduğunu söyledi.