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Yönetmen Orhan Oğuz kendinden 46 yaş küçük oyuncuyla görüntülendi

Arka Sokaklar dizisinin yönetmeni Orhan Oğuz, Arka Sokaklar dizisinde rol alan oyuncu Sevgi Koç ile Cihangir'deki bir mekanda objektiflere yansıdı. Panik yapan sevgi Koç yüzünü saklamaya çalıştı

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 12:44
Son Güncelleme: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 12:50
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Ünlü yönetmen kendinden 46 yaş küçük oyuncuyla Cihangir'de görüntülendi

Yönetmen Orhan Oğuz kendinden 46 yaş küçük oyuncuyla görüntülendi
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Orhan Oğuz, yönetmenliğini üstlendiği 'Arka Sokaklar' dizisinden rol alan oyuncu Sevgi Koç'la Cihangir'deki bir mekanda objektiflere yansıdı. Birlikte yemek yiyen ikiliden Oğuz'un, geçtiğimiz yıl Arka Sokaklar dizisinde Sedef karakterini canlandırıp sekiz bölüm sonra diziden ayrılan 28 yaşındaki oyuncuya gönlünü kaptırdığı iddia edildi.

YÜZÜNÜ GİZLEMEYE ÇALIŞTI

Birlikte görüntülendiklerini fark edince yüzünü gizlemeye çalıştığı görülen Sevgi Koç'un, 74 yaşındaki ünlü yönetmenden 46 yaş küçük olması dikkat çekti.

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