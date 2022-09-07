Yönetmen Orhan Oğuz kendinden 46 yaş küçük oyuncuyla görüntülendi

Orhan Oğuz, yönetmenliğini üstlendiği 'Arka Sokaklar' dizisinden rol alan oyuncu Sevgi Koç'la Cihangir'deki bir mekanda objektiflere yansıdı. Birlikte yemek yiyen ikiliden Oğuz'un, geçtiğimiz yıl Arka Sokaklar dizisinde Sedef karakterini canlandırıp sekiz bölüm sonra diziden ayrılan 28 yaşındaki oyuncuya gönlünü kaptırdığı iddia edildi.
YÜZÜNÜ GİZLEMEYE ÇALIŞTI
Birlikte görüntülendiklerini fark edince yüzünü gizlemeye çalıştığı görülen Sevgi Koç'un, 74 yaşındaki ünlü yönetmenden 46 yaş küçük olması dikkat çekti.
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