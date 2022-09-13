13 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Ünlü yönetmen hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü Fransız yönetmen Jean-Luc Godard 91 yaşında hayatını kaybetti. Yönetmenin bilinen filmleri Son Nefes, Küçük Asker, Serseri Aşıklar, Kendi Hayatını Yaşamak'dır.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 11:56
Takip Et

Yönetmen Jean-Luc Godard hayatını kaybetti

Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
+
Aa
-

Liberation Gazetesi'nden aktarılan bilgilere göre; Fransız yönetmen Jean-Luc Godard, 91 yaşında hayatını kaybetti.

3 Aralık 1930 tarihinde Paris'te doğan yönetmen, sinemada yeni dalga akımının temellerini attı.

Son Nefes, Küçük Asker, Serseri Aşıklar, Kendi Hayatını Yaşamak gibi filmleriyle dikkat çeken Godard, farklı bir sinematografik dil ve kurgu yöntemi kullandı. Godard Fransız sinemasında yaşadığı döneme kadar kabul gören kalıplaşmış yapıları yıktı.

Aynı zamanda anne tarafından İsviçre vatandaşı da olan Godard senarist ve sinema eleştirmeni olarak da dikkat çekmişti.

SİNEMADA YENİ DALGA AKIMI NEDİR?

"Nouvelle Vague" (Yeni Dalga), geleneksel Fransa sinema trendinden farklı bir sinema biçimini kullanan, belli bir fikir üzerinde birleşip buna göre film çeken genç bir yönetmen grubunun oluşturduğu bir akımdır.

Yeni Dalga içinde sayılabilecek yönetmenler Jean-Luc Godard, François Truffaut, Jacques Rivette, Eric Rohmer ve Claude Chabrol'dür. 1959 yılında eşzamanlı olarak çektikleri filmlerde verdikleri mesaj aynıdır:

"Herkes film yönetmeni olabilir."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ankara kulislerinde bütün hesapları değiştiren anket
1
﻿Ankara kulislerinde bütün hesapları değiştiren anket
﻿Bir ittifakın hiç beklemediği sonuç ortaya çıktı
2
﻿Bir ittifakın hiç beklemediği sonuç ortaya çıktı
﻿7’den 70’e herkesin derdi artan fiyatlar. Beşinci sınıf öğrencilerinden Kaymakama artan tost fiyatı tepkisi
3
﻿7’den 70’e herkesin derdi artan fiyatlar. Beşinci sınıf öğrencilerinden Kaymakama artan tost fiyatı tepkisi
﻿Ekonomist Barış Soydan Erdoğan'ın dolar planını açıkladı. Yaklaşan yeni krizi duyurdu
4
﻿Ekonomist Barış Soydan Erdoğan'ın dolar planını açıkladı. Yaklaşan yeni krizi duyurdu
﻿Samsunspor'da ayrılık gerçekleşti
5
﻿Samsunspor'da ayrılık gerçekleşti
﻿AKP Vahdettin konusunda çark etti. Tunç Soyer'e demediklerini bırakmamışlardı
6
﻿AKP Vahdettin konusunda çark etti. Tunç Soyer'e demediklerini bırakmamışlardı
﻿Antalya'da 3.3 büyüklüğünde deprem
7
﻿Antalya'da 3.3 büyüklüğünde deprem
﻿Uzmanı tek tek uyarıları sıraladı. Havuzlardan yayılan enfeksiyonlara dikkat
﻿Uzmanı tek tek uyarıları sıraladı. Havuzlardan yayılan enfeksiyonlara dikkat
﻿Uzmanı tek tek uyarıları sıraladı. Havuzlardan yayılan enfeksiyonlara dikkat
﻿Maske tartışması cinayetinde ömür boyu hapis cezası
﻿Maske tartışması cinayetinde ömür boyu hapis cezası
﻿Maske tartışması cinayetinde ömür boyu hapis cezası
﻿Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
﻿Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
﻿Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
﻿Etiyopya'da barış adımları sonrası hava saldırısı iddiası
﻿Etiyopya'da barış adımları sonrası hava saldırısı iddiası
﻿Etiyopya'da barış adımları sonrası hava saldırısı iddiası
﻿ Savaş uçağı kalkıştan sonra yere çakıldı. Ukrayna'da sivilleri vuracaktı 
﻿ Savaş uçağı kalkıştan sonra yere çakıldı. Ukrayna'da sivilleri vuracaktı 
﻿ Savaş uçağı kalkıştan sonra yere çakıldı. Ukrayna'da sivilleri vuracaktı 
﻿Alex de Souza'dan Arda Turan için flaş sözler
﻿Alex de Souza'dan Arda Turan için flaş sözler
﻿Alex de Souza'dan Arda Turan için flaş sözler
﻿TED Üniversitesi personel alacak
﻿TED Üniversitesi personel alacak
﻿TED Üniversitesi personel alacak
﻿7'si çocuk 13 kişinin yaşadığı eve kurşun yağmuru
﻿7'si çocuk 13 kişinin yaşadığı eve kurşun yağmuru
﻿7'si çocuk 13 kişinin yaşadığı eve kurşun yağmuru
﻿Üniversite kampüsünde esrarengiz ölüm
﻿Üniversite kampüsünde esrarengiz ölüm
﻿Üniversite kampüsünde esrarengiz ölüm
﻿İzmir İzdoğa işçi alacak
﻿İzmir İzdoğa işçi alacak
﻿İzmir İzdoğa işçi alacak
﻿Mahalleli sokağa döküldü can pazarı yaşandı
﻿Mahalleli sokağa döküldü can pazarı yaşandı
﻿Mahalleli sokağa döküldü can pazarı yaşandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.