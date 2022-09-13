﻿Ünlü yönetmen hayatını kaybetti

Liberation Gazetesi'nden aktarılan bilgilere göre; Fransız yönetmen Jean-Luc Godard, 91 yaşında hayatını kaybetti.

3 Aralık 1930 tarihinde Paris'te doğan yönetmen, sinemada yeni dalga akımının temellerini attı.

Son Nefes, Küçük Asker, Serseri Aşıklar, Kendi Hayatını Yaşamak gibi filmleriyle dikkat çeken Godard, farklı bir sinematografik dil ve kurgu yöntemi kullandı. Godard Fransız sinemasında yaşadığı döneme kadar kabul gören kalıplaşmış yapıları yıktı.

Aynı zamanda anne tarafından İsviçre vatandaşı da olan Godard senarist ve sinema eleştirmeni olarak da dikkat çekmişti.

SİNEMADA YENİ DALGA AKIMI NEDİR?

"Nouvelle Vague" (Yeni Dalga), geleneksel Fransa sinema trendinden farklı bir sinema biçimini kullanan, belli bir fikir üzerinde birleşip buna göre film çeken genç bir yönetmen grubunun oluşturduğu bir akımdır.

Yeni Dalga içinde sayılabilecek yönetmenler Jean-Luc Godard, François Truffaut, Jacques Rivette, Eric Rohmer ve Claude Chabrol'dür. 1959 yılında eşzamanlı olarak çektikleri filmlerde verdikleri mesaj aynıdır:

"Herkes film yönetmeni olabilir."