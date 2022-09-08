En tehlikeli oyun belli oldu. İçinde kötü amaçlı yazılım var

Kaspersky araştırmacıları tarafından yürütülen son çalışma, bilgisayar ve mobil pazardaki popüler oyunlar değerlendirildi.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Uzmanlar kötü amaçlı yazılımlara ve saldırıya uğrayan oyuncu sayısına dikkat çekti.

Bir yıl içerisinde 380 binden fazla oyuncunun hacker kurbanı olduğu açıklandı.

Hackerların birincil tercihi Minecraft oldu. Temmuz 2021 ila Haziran 2022 döneminde 131 bin oyuncunun saldırılardan etkilendiği ve toplamda 23 binden fazla kötü amaçlı dosyanın bulunduğu ifade edildi.

İkinci sırada ise özellikle 12 yaş altı çocuklar tarafından popüler olarak oynanan Roblox yer aldı. Araştırmanın sonuçlarına göre öne çıkan diğer oyunlar ise PUBG: Mobile, Need for Speed, Grand Theft Auto ve Call of Duty oldu.

Hackerların bu saldırılar sonucunda çeşitli aktivitelerde bulunduğu aktarıldı. Pop-up reklam gösteren yazılımlar, truva atları ve bilgisayarda gizlice kripto para birimi madenciliği yapan araçların popüler olarak kullanıldığı belirtildi.