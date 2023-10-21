Ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz Galatasaray-Beşiktaş derbisi için tahmin yaptı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

İstanbul'da düzenlenen Filmekimi Festivali'nde yeni filmi Hayat'ın galasında soruları yanıtlayan Zeki Demirkubuz'a, bu akşam oynanacak Galatasaray - Beşiktaş maçının nasıl biteceği soruldu.

Beşiktaşlı kimliğiyle de bilinen ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz, "Tabii ki normal koşullarda yeniliriz. Ama, Beşiktaş bu. Yani, arifeyi gösterir bayramı göstermeyebilir. Bazen kendine bazen renklilere" cevabını verdi.

FİLMLERİNDE BEŞİKTAŞ'A YER VERİYOR

Türkiye'de sanatsal sinemanın önde gelen isimlerinden biri olan Zeki Demirkubuz, çektiği filmlerde mutlaka Beşiktaş'a dair bir göndermede bulunuyor. Demirkubuz'un "Feyyaz ne yapıyordur şimdi" başlıklı yazısı da futbol edebiyatında bir başyapıt olarak nitelendiriliyor.

DEV DERBİ BU AKŞAM

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bu akşam Beşiktaş'ı ağırlayacak. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Mücadele Bein Sport 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.