Ünlülerin fuhuş adası skandalı büyüyor. Sadece biri 73 kez adaya gitmiş

Kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmaktan gözaltında tutulurken hapishanede cansız bedeni bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'ın davasındaki yeni detaylar açıklandı.

ÇOCUKLARI KANDIRDILAR

Epstein ile kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in "reşit olmayan genç kızları hangi yöntemlerle kandırdıklarına" ilişkin detaylar belirlendi.

Çarşamba günü ilk kez açıklanan ve aralarında eski ABD Başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, İngiltere Kralı 3. Charles'ın kardeşi Prens Andrew ve birçok ünlü kişinin isimlerinin yer aldığı dava dosyalarının ardından daha önce kapalı olan 19 dosya daha kamuoyuna sunuldu.

TRUMP’IN HİÇ GİTMEDİĞİ BELİRLENDİ

ABD başkanı olduğu dönemde tam 73 kez adaya giden Bill Clinton’ı da geçen Kraliçe’nin oğlu Prens Andrew’in adaya 76 defa gittiği ortaya çıktı.

2001 yılında Johanna Sjoberg'ün Epstein'ın Manhattan'daki dairesinde Prens Andrew tarafından taciz edildiği ifadede ortaya çıktı fakat Prens Andrew taciz iddialarını reddetti.

Dava dosyalarında Sjoberg'ün Bill Clinton'ı “genç kızlardan” hoşlanmakla suçladığı, Epstein'ın New Jersey'deki mekanlarına gitmeden önce Trump'la iletişime geçtiği öne sürüldü ancak ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın ise adaya hiç gitmediği ortaya çıktı.

HAWKING DE ADAYA GİTMİŞ

Ünlü fizikçi Stephen Hawking de 2006 yılında Epstein adasına gitmiş. Kız çocuklarının bulunduğu bir partiye Hawking’in katıldığı iddialarını reddetmesi için Epstein’nin sevgilisi ve suç ortağı Ghislaine Maxwell’ e-posta gönderdiği belirlendi.

EPSTEIN DAVA DOSYALARI

Çarşamba gününden itibaren aralarında Prens Andrew, eski ABD Başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson'ın da isimlerinin bulunduğu dava dosyaları kamuoyunu erişimine açılmaya başladı.

Dosyalarda Clinton ve Trump'ın isimlerinin yer almasına rağmen eski başkanlara yönelik herhangi bir suçlama yapılmadı.

Dava dosyalarında Sjoberg'ün Bill Clinton'ı “genç kızlardan” hoşlanmakla suçladığı, Epstein'ın New Jersey'deki mekanlarına gitmeden önce Trump'la iletişime geçtiği iddia edildi. Bill Clinton'ın temsilcileri, eski başkanın Epstein'ın suçları hakkında bilgi sahibi olmadığını öne sürdüler.

JEFFREY EPSTEIN OLAYI NEDİR?

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulundu.

Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulundu.