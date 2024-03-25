Millet aç gezerken sanatçıların Ramazan Bayramı'nda alacağı servet ortaya çıktı. Kim nerede çıkacak kaç para alacak. İşte listesi

Ramazan Bayramı'nda da gelenek bozulmayacak ve sahne alacak ünlü şarkıcılar büyük gelir elde edecekler.
10 Nisan'da başlayıp 3 gün sürecek bayram boyunca, Türkiye ve Kıbrıs'taki otellerde ve konser alanlarında hayranlarıyla bir araya gelecekler.
İşte ünlülerin konser takvimleri ve kazançları...
Funda Arar- Kıbrıs
1.5 Milyon TL
Linet -Antalya, İstanbul, Batum
5 Milyon TL
Aşkın Nur Yengi- Kıbrıs, Antalya
4 Milyon TL
Zara- Kıbrıs
1 Milyon TL
İrem Derici- İstanbul
1 Milyon 800 Bin TL
Melek Mosso - Kıbrıs
5 Milyon TL
Koray Avcı - Kıbrıs
2 Milyon TL
Derya Bedavacı - Kıbrıs, İstanbul, Almanya
3.5 Milyon TL
Alişan - Kıbrıs, Alanya
2 Milyon 750 Bin TL
Deniz Seki - Antalya
1 Milyon TL
Sinan Özen- Kıbrıs
600 Bin TL
Gülşen- İstanbul Cahide, Antalya, Kıbrıs, Berlin
10 Milyon TL
Candan Erçetin- Antalya
2 Milyon TL
Aleyna Tilki - Kıbrıs
1 Milyon TL
Yıldız Tilbe - İstanbul Vadi, Kıbrıs
4 Milyon TL
Ebru Gündeş - Kıbrıs, Antalya
7 Milyon TL
Ajda Pekkan - Kıbrıs
8.5 Milyon TL
Sibel Can- Kıbrıs, Antalya
7 Milyon TL
Şevval Sam- Kıbrıs
1.5 Milyon TL
Serkan Kaya- Kıbrıs, İstanbul
3.5 Milyon TL
Bülent Ersoy - Mersin, İstanbul, Dubai
5.3 Milyon TL
Özcan Deniz- Kıbrıs, Antalya
4 Milyon TL
Ramazan Bayramı’nda Kıbrıs’ta sahne alacak bazı sanatçıların ücretleri:
• Ajda Pekkan - 8.5 milyon TL
• Ebru Gündeş - 7 milyon TL
• Funda Arar - 1.5 milyon TL
• Aşkın Nur Yengi - 4 milyon TL
• Melek Mosso - 5 milyon TL
• Özcan Deniz - 4 milyon TL
• Serkan Kaya - 3.5 milyon TL