Millet aç gezerken sanatçıların Ramazan Bayramı'nda alacağı servet ortaya çıktı. Kim nerede çıkacak kaç para alacak. İşte listesi

Kaynak: Patronlar Dünyası
Millet aç gezerken sanatçıların Ramazan Bayramı'nda alacağı servet ortaya çıktı. Kim nerede çıkacak kaç para alacak. İşte listesi
Ramazan Bayramı'nda ünlülerin alacağı para ve nerede sahne alacakları ortaya çıktı. Bu haber sonrasında, "Millet aç gezerken sanatçıların Ramazan Bayramı'nda alacağı servet ortaya çıktı." yorumu yapıldı.

Ramazan Bayramı'nda da gelenek bozulmayacak ve sahne alacak ünlü şarkıcılar büyük gelir elde edecekler.

10 Nisan'da başlayıp 3 gün sürecek bayram boyunca, Türkiye ve Kıbrıs'taki otellerde ve konser alanlarında hayranlarıyla bir araya gelecekler.

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İşte ünlülerin konser takvimleri ve kazançları...

Funda Arar- Kıbrıs

1.5 Milyon TL

Linet -Antalya, İstanbul, Batum

5 Milyon TL

Aşkın Nur Yengi- Kıbrıs, Antalya

4 Milyon TL

Zara- Kıbrıs

1 Milyon TL

İrem Derici- İstanbul

1 Milyon 800 Bin TL

Melek Mosso - Kıbrıs

5 Milyon TL

Koray Avcı - Kıbrıs

2 Milyon TL

Derya Bedavacı - Kıbrıs, İstanbul, Almanya

3.5 Milyon TL

Alişan - Kıbrıs, Alanya

2 Milyon 750 Bin TL

Deniz Seki - Antalya

1 Milyon TL

Sinan Özen- Kıbrıs

600 Bin TL

Gülşen- İstanbul Cahide, Antalya, Kıbrıs, Berlin

10 Milyon TL

Candan Erçetin- Antalya

2 Milyon TL

Aleyna Tilki - Kıbrıs

1 Milyon TL

Yıldız Tilbe - İstanbul Vadi, Kıbrıs

4 Milyon TL

Ebru Gündeş - Kıbrıs, Antalya

7 Milyon TL

Ajda Pekkan - Kıbrıs

8.5 Milyon TL

Sibel Can- Kıbrıs, Antalya

7 Milyon TL

Şevval Sam- Kıbrıs

1.5 Milyon TL

Serkan Kaya- Kıbrıs, İstanbul

3.5 Milyon TL

Bülent Ersoy - Mersin, İstanbul, Dubai

5.3 Milyon TL

Özcan Deniz- Kıbrıs, Antalya

4 Milyon TL

Ramazan Bayramı’nda Kıbrıs’ta sahne alacak bazı sanatçıların ücretleri:

• Ajda Pekkan - 8.5 milyon TL

• Ebru Gündeş - 7 milyon TL

• Funda Arar - 1.5 milyon TL

• Aşkın Nur Yengi - 4 milyon TL

• Melek Mosso - 5 milyon TL

• Özcan Deniz - 4 milyon TL

• Serkan Kaya - 3.5 milyon TL

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