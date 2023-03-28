Yönetici Ural Aküzüm Karabağ şehidi Ferit Dursunov'un oğulları ile vakit geçirdi

Süper Lig'e verilen milli arada Galatasaray, Azerbaycan ekibi Karabağ ile hazırlık maçı yaptı. Gelirlerin tamamının depremzedelere bağışlanacağı mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip, 2-1 kazandı.

Mücadeleye yoğun bir ilgi verildi. 60 bin futbolsever maçı tribünden takip etti.

Galatasaray camiasının önde gelen isimlerinden yönetici Ural Aküzüm'de karşılaşmayı izlemek için Bakü'ye gitti.

Aküzüm, mücadeleyi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile beraber takip etti.

KARABAĞ ŞEHİDİ FERİT DURSUNOV'UN OĞULLARINI LOCADA AĞIRLADI

Aküzüm, sosyal medya hesabından paylaştığı görsellerde Karabağ şehidi Ferit Dursunov'un oğulları ile vakit geçirdi. Öte yandan Aküzüm, şehidin oğullarını locada ağırladı.