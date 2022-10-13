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  • Uraz Kaygılaroğlu'nun tırnakları tartışma yarattı. Sosyal medya ikiye bölündü

Uraz Kaygılaroğlu'nun tırnakları tartışma yarattı. Sosyal medya ikiye bölündü

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, son yaptığı paylaşımla magazin gündemine oturdu. Asansörde selfie paylaşan Kaygılaroğlu'nun siyah oje sürmesi tartışma yarattı.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 10:44
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Uraz Kaygılaroğlu siyah ojeli tırnaklarıyla selfie çekti! Sosyal medya ikiye bölündü

Uraz Kaygılaroğlu'nun tırnakları tartışma yarattı. Sosyal medya ikiye bölündü
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Üç Kuruş ve Erşan Kuneri'nin yanı sıra "Avcı" dizisinde de rol alan Uraz Kaygılaroğlu geçtiğimiz günlerde İskoç eteği giymesiyle tüm dikkatleri üzerine çekmişti. 

Son olarak Instagram'da yaptığı paylaşımla gündem olan Kaygılaroğlu, sosyal medyada tartışma yarattı.

 Asansörde selfie çeken ünlü ismin el tırnaklarına sürdüğü siyah oje takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Pek çok takipçisi Uraz Kaygılaroğlu'nu eleştirirken, birçoğu da 'istediğini yapabilir, kendisine yakıştırmış' yorumunda bulundu.


 

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