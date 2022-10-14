Ojeli tırnakları tepki çekmişti! Uraz Kaygılaroğlu eleştirilere cevap verdi

Üç Kuruş ve Erşan Kuneri'nin yanı sıra "Avcı" dizisinde de rol alan Uraz Kaygılaroğlu geçtiğimiz günlerde İskoç eteği giymesiyle tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Son olarak Instagram'da yaptığı paylaşımla gündem olan Kaygılaroğlu, sosyal medyada tartışma yarattı.

Asansörde selfie çeken ünlü ismin el tırnaklarına sürdüğü siyah oje takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Pek çok takipçisi Uraz Kaygılaroğlu'nu eleştirirken, birçoğu da 'istediğini yapabilir, kendisine yakıştırmış' yorumunda bulundu.

Oje sürdüğü için gençlere kötü örnek olduğu söylenen Uraz Kaygılaroğlu, sessizliğini bozdu ve Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Önce slip mayo giymişim, sonra İskoçya’nın yöresel eteğini giymişim, ara ara tırnaklarıma oje sürüyormuşum. Ne yapmaya çalışıyormuşum. İnsanlara kötü örnek oluyormuşum. 10 yaşımda saçımı oksijenli suyla da açardım, 13-15 yaşımda sanırım kulağımı deldirmiştim, 16-17 yaşlarımda sonradan pişman olup üzerine başka dövme yaptırdığım dövmeler yaptırdım. Böyle biriyim ben ama bir altını çizelim abilerim ablalarım; kimsenin torpillisi olmadım, bir dayım, eniştem olmadı. Bir gün çalmadım, çırpmadım, vergi kaçırmadım. Kimseyle kavga edip sövmedim, görüşüne ya da görünüşüne göre insan ayırmadım. Herkese saygılı olmak, anlamaya çalışmak önceliğim oldu. Sadece ve sadece işimi yaptım. İyi yapmaya çalıştım, çok çalıştım daha da çok çalışacağım.

Öncelikle tarzımı tavrımı değil, işimi beğeninize sunuyorum. Tabii bunların hepsi göreceli şeyler, beğenip beğenmemek çok kişisel, saygı duyarım ama hakaret kabul edilemez.

Kızdım ve kırıldım açıkçası… Ben bir kanaat önderi ya da bilirkişi değilim, eğer illa da bir yanımı örnek almanız gerekirse, insan olarak güzel yanlarım var, onlara da göz atabilirsiniz. İş hayatımda bugüne bu tırnaklarımla kazıya kazıya geldim. O yüzden onları ne şekilde, ne renkte kullanacağıma da ben karar vereceğim. Haydi işiniz gücünüz rast gitsin."