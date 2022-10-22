Uraz Kaygılaroğlu'ndan şaşırtan karar. Herkes yeni projesini bekliyordu

En son Üç Kuruş dizisinde rol alan Uraz Kaygılaroğlu’nun “Üç Kuruş”un ardından hangi projeyle ekrana döneceği merak konusu olmuştu.

Başarılı oyuncu son olarak Çöp Adam dizisi için görüşmüş ancak projenin çekim tarihi öne çekilince bir süre dinlenme kararı alan oyuncunun yerine dizideki Tamer karakteri Engin Altan Düzyatan’a kısmet olmuştu.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Peş peşe ünlü markalarla reklam anlaşmaları imzalayan Kaygılaroğlu’nun OGM Pictures’la bir yıllık anlaşma imzaladığı öğrenildi. Buna göre Kaygılaroğlu, bir yıl içinde Onur Güvenatam’ın patronu olduğu şirketin sunduğu projeler içinde beğendiği işlerde oynayacak.

Şirket Ebru Şahin’le de benzer bir anlaşma yapmıştı.