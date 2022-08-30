Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu etek giydi paylaşım yaptı

Pis Yedili dizisiyle tanınan ve yer aldığı her dizide başarılı performansıyla adından söz ettiren Uraz Kaygılaroğlu, Üç Kuruş ve Erşan Kuneri'nin yanı sıra Disney Plus ile anlaştı ve "Avcı" dizisinde Pınar Deniz'le partner oldu.

Yoğun bir iş temposu olan oyuncu sosyal medyada da oldukça aktif. Bodrum tatilinde slip mayo ile uzunca bir süre konuşulan ünlü oyuncu son yaptığı paylaşımla dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

İskoçya'ya giden Kaygılaroğlu, İskoç erkeklerinin giydiği 'kilt' ismi verilen etekle poz verdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kaygılaroğlu, fotoğrafların altına ''Oğlum Kayseri''ye geldik, bir mantı yemeyeceğiz mi!?" notunu düştü.