Ürdün'e ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Ürdün, ülke genelinde etkili olan yağışlarla mücadele ediyor.

Başkent Amman ve Akabe'de etkili olan yağışlar sele neden oldu. Amman'a yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Zerka'da meydana gelen selde 1 çocuğun kaybolduğu açıklandı. Yetkililer, bölge halkını derelere ve vadilere yaklaşmamaları, sel sularından geçmemeleri konusunda uyardı.

Öte yandan, Amman'da ceviz büyüklüğünde yağan dolu araçlarda büyük hasara neden oldu. Akabe'de etkisini arttıran şiddetli rüzgarın bir aracı devirmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

(İHA)