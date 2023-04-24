Ürdünlü milletvekili silah kaçakçılığı iddiasıyla İsrail'de tutuklandı

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ürdünlü bir milletvekilinin Batı Şeria'ya silah sokmaya çalıştığı iddiasıyla İsrail tarafından tutuklandığı bildirildi.

Ürdünlü milletvekili silah kaçakçılığı iddiasıyla İsrail'de tutuklandı

Editör: Barış Atakan

Ürdün'ün Ammon haber ajansının aktardığı bilgiye göre, İmad el-Advan Cumartesi gecesi Allenby Köprüsü geçişinde gözaltına alındı.

İsrail sosyal medyasında gündem olan ve henüz doğrulanmamış bir videoya göre yetkililer, 12 makineli tüfek ve 270 farklı türde ateşli silah bulduklarını ifade ettiler.

İsrail konuya ilişkin açıklama yapmazken, yerel medyadaki haberlere kısıtlama getirdi.

Ürdün dışişleri bakanlığı sözcüsü, iddiaya ilişkin "olabildiğince hızlı" çözüm üretmeye çalıştıklarını söyledi.

İsrail medyasında yer alan haberlerde Shin Bet güvenlik teşkilatının silahların kime gönderildiği ve milletvekilinin daha önce aynı suça karışıp karışmadığını belirlemeye çalıştığını duyurdu.

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