Urfa dürüm nasıl yapılır? Evde Urfa dürüm tarifi için malzemeler neler?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde kırmızı ve mavi takım dürümler düellosunda yarıştı. MasterChef All Star bölümü sonrasında yarışmada yapılan Urfa dürüm tarifi en çok araştırıla yemek tariflerinden oldu. Peki, Urfa dürüm nasıl yapılır? Evde Urfa dürüm tarifi için malzemeler neler?

KAYNAK: Haber Merkezi
Urfa dürüm nasıl yapılır? Evde Urfa dürüm tarifi için malzemeler neler?

MasterChef All Star’ın yayınlanan yeni bölümünde yarışmacılar konsept olarak dürümler düellosunu seçti. MasterChef'te yapılan Urfa dürüm tarifi merak konusu oldu. Peki, Urfa dürüm nasıl yapılır? Evde Urfa dürüm tarifi için malzemeler neler?

İşte Urfa dürüm tarifi…

URFA DÜRÜM TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 300 gram kuzu kıyma

- 1 diş sarımsak

- 1 adet soğan

- 1 çay kaşığı tuz, karabiber

- 1 tatlı kaşığı biber salçası

- 1 tatlı kaşığı acı toz kırmızıbiber, pul biber

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URFA DÜRÜM NASIL YAPILIR?

Derin kaba aldığınız etin üzerine rendelenmiş sarımsağı, rendelenmiş soğanı, salça ve diğer malzemeleri de ekleyin. Etinizi en az 10-15 dakika yoğurun.

Hazırladığınız harcı bezelere ayırın. Etinizi çöp şişe geçirin. Elinizle güzelce sıkın ve hafif yayvan da bırakarak etinizi pişirme çubuklarınızın üzerine güzelce yerleştirin. Sonra bir tepsinin içerisine dizip buzdolabında en az 15 dakika civarı dinlendirin.

Ardından pişirme kağıdı serili fırın tepsinize aralıklı bir şekilde şişleri dizin. Aralarına ise biber, soğan, domates koyabilirsiniz. 200 derecede daha önceden ısıtılmış fırında, kontrollü olarak 15-20 dakika arası pişirin.

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