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Uşak’ta aranan 19 şüpheli tutuklandı

Uşak’ta aranan 40 şahıs yakalanırken, 19 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 22:58
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Uşak’ta aranan 19 şüpheli tutuklandı

Uşak’ta aranan 19 şüpheli tutuklandı
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Uşak’ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz bir hafta içerisinde yaptıkları uygulamada 23 bin 543 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı. Sorgulanan şahıslardan 40’ının arandığı tespit edildi.

Aranması bulunan şahıslara gerekli işlemler yapılırken, 19 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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