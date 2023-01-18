19 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Uşak'ta çanta içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Uşak'ta çanta içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Uşak'ta bir arazide çanta içerisinde bebek cesedi bulunmasıyla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 23:51
Takip Et

Uşak'ta çanta içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Uşak'ta çanta içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
+
Aa
-

Uşak'ta merkeze bağlı Fatih Mahallesi'nde çiftlik sahibi R.H., çiftlik karşısındaki tarla kenarında bir çanta gördü.

R.H., çanta içerisinde koyulmuş bebek cesedi buldu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne bulunan ihbarlar sonrasında olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

2 günlük olduğu belirlendi

Yapılan incelemeler sonrasında 2 günlük olduğu öne sürülen bebeğin cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin ekiplerce soruşturma başlatıldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿BAT ve Philip Morris grubu fiyatlarını indirdi
1
﻿BAT ve Philip Morris grubu fiyatlarını indirdi
﻿BAT ve Philip Morris grubu fiyatlarını indirdi
﻿Emekli ülkücünün sokak röportajı mitinge döndü. Korkmadan her şeyi söyledi, bir kişi itiraz etmedi
2
﻿Emekli ülkücünün sokak röportajı mitinge döndü. Korkmadan her şeyi söyledi, bir kişi itiraz etmedi
﻿Emekli ülkücünün sokak röportajı mitinge döndü. Korkmadan her şeyi söyledi, bir kişi itiraz etmedi
﻿Müşterilerin 9 milyon TL'sini borsaya yatıran banka müdürü tutuklandı
3
﻿Müşterilerin 9 milyon TL'sini borsaya yatıran banka müdürü tutuklandı
﻿Müşterilerin 9 milyon TL'sini borsaya yatıran banka müdürü tutuklandı
﻿Van'daki depremden ilk görüntüler
4
﻿Van'daki depremden ilk görüntüler
﻿Van'daki depremden ilk görüntüler
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
5
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
6
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
﻿Seçim Kanunu'nda yer alan tartışmalı madde AİHM'e şikayet edildi
7
﻿Seçim Kanunu'nda yer alan tartışmalı madde AİHM'e şikayet edildi
﻿Seçim Kanunu'nda yer alan tartışmalı madde AİHM'e şikayet edildi
﻿Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1 ölü, 2 yaralı
﻿Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1 ölü, 2 yaralı
﻿Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1 ölü, 2 yaralı
﻿Korkunç kaza. yolda bekleyen 2 kişiye başka araç çarptı
﻿Korkunç kaza. yolda bekleyen 2 kişiye başka araç çarptı
﻿Korkunç kaza. yolda bekleyen 2 kişiye başka araç çarptı
﻿Grönland'da sıcaklıklar son 1000 yılın en üst seviyesine ulaştı
﻿Grönland'da sıcaklıklar son 1000 yılın en üst seviyesine ulaştı
﻿Grönland'da sıcaklıklar son 1000 yılın en üst seviyesine ulaştı
﻿İşe gitmeyen adam evinde ölü bulundu: Acı haberi alan anne ve baba sinir krizi geçirdi
﻿İşe gitmeyen adam evinde ölü bulundu: Acı haberi alan anne ve baba sinir krizi geçirdi
﻿İşe gitmeyen adam evinde ölü bulundu: Acı haberi alan anne ve baba sinir krizi geçirdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.