Uşak'ta çanta içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Uşak'ta merkeze bağlı Fatih Mahallesi'nde çiftlik sahibi R.H., çiftlik karşısındaki tarla kenarında bir çanta gördü.

R.H., çanta içerisinde koyulmuş bebek cesedi buldu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne bulunan ihbarlar sonrasında olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

2 günlük olduğu belirlendi

Yapılan incelemeler sonrasında 2 günlük olduğu öne sürülen bebeğin cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin ekiplerce soruşturma başlatıldı.