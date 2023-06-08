Uşak’ta Kadın Konuk Evi ve Çocuk Evleri Sitesi’nde 24 kişi zehirlendi

Uşak'ta Kadın Konuk Evi ve Çocuk Evleri Sitesi'nde yemek zehirlenmesi yaşandı. Öğle yemeğinden sonra rahatsızlanan 5'i kadın 24 kişi hastaneye başvurdu.

Uşak’ta Kadın Konuk Evi ve Çocuk Evleri Sitesi’nde 24 kişi zehirlendi

Zehirlenenlerin hayati tehlikeleri olmadığı bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre; Uşak’ta kalan Kadın Konuk Evi ve Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan 5’i çocuk 24 kişi, öğlen yedikleri yemekten sonra fenalaşarak hastaneye gitti.

Hastanede zehirlenme teşhisi konulan vatandaşların tedavisi başlatıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan sosyal medya hesabın açıklamada “Hastanede serum takılarak ilk müdahalesi yapılan kadın ve çocukların hayati tehlikeleri bulunmamakta olup tedavisi tamamlananlar taburcu edilmiştir. Ayrıca İl Tarım Müdürlüğü ekipleri öğle yemek menüsünden tahlil için numune almak üzere kuruluşumuza yönlendirilmiştir. Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından kadın ve çocuklarımızın durumu yakından takip edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

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