Uşak'ta otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Uşak’ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Uşak'ta otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Kaza, Uşak-Afyonkarahisar yolu Çarıkköy kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre B.Y. (27) idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düşerek takla attı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri, polis ve jandarma sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince kazada yaralanan araç sürücüsü B.Y. ve araçta yolcu konumunda bulunan M.Y, (20) A.N.D. (20) ve Ş.D. (18) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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