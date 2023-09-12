Uşak’ta spor yaparken fenalaşan kişi hayatını kaybetti

Uşak’ta sağlıklı yaşam merkezinde spor yaptıktan sonra fenalaşan kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Uşak’ta spor yaparken fenalaşan kişi hayatını kaybetti

Olay, Durak Mahallesi Şehit Mustafa Kemal Akın Sokak’ta bulunan sağlıklı yaşam merkezinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, Yaşar Bozdağ (36) sağlıklı yaşam merkezinde koşu bandındaki sporun ardından dinlenme odasına geçti.

Dinlenme sırasında henüz belirlenemeyen sebeple fenalaşan Bozdağ, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince kentetteki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Bozdağ özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili ekipler soruşturma başlattı.

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