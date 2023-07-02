Uşak'ta zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

İHA

Ankara - İzmir Karayolu üzerinde Çarık köy kavşağında meydana geldi.

Ankara istikametinden İzmir istikametine ilerleyen M.A.D. idaresindeki otomobil, aynı yönde ilerlerken Çarık köy kavşağına dönen Ş.O. idaresindeki araca arkadan çarptı.

Öte yandan, çarpmanın etkisiyle bir otomobil şarampole uçarken, diğeri kavşakta bekleyen traktöre çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Ş.E., T.D. ve Ş.E. 112 Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.