5 aracın karıştığı kazada 14 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde 5 aracın karıştığı kazada 14 kişi yaralandı.

5 aracın karıştığı kazada 14 kişi yaralandı

(İHA) Kaza Anadolu Otoyolu Gümüşova Yongalık mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul’dan Ankara istikametine seyir halinde olan otomobil, Gümüşova mevkiinde yol çalışması sebebi ile yavaşlayan ve önünde seyir halinde olan hafif ticari araca çarpınca zincirleme trafik kazası meydana geldi.

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5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda bulunan 5’i çocuk 14 kişi yaralandı.

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İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışanlar Sakarya ve Düzce Belediyesi İtfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

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Kazada yaralananlar ambulanslar ile Düzce ve Sakarya’daki çeşitli hastanelere kaldırılırken, kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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