Uşak'ta zincirleme trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Uşak'ta, meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5araç birbirine girdi. Yaralanan 3'ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
M.K. yönetimindeki 64 AR 581 plakalı otomobil, Uşak-İzmir kara yolu Hacıkadem Kavşağı'nda E.Y'nin kullandığı 35 BIF 918 plakalı otomobille çarpıştı.
Bu otomobilin kontrolden çıkması sonucu 1 otomobil, 1 kamyonet ile A.A. (43) yönetimindeki 34 PF 4256 plakalı otomobil de kazaya karıştı.
Kazada, 34 PF 4256 plakalı otomobildeki 33 yaşındaki H.C.A., 15 yaşındaki E.Y.A., 12 yaşındaki N.A. ve 6 yaşındaki M.A. yaralanarak hastaneye kaldırıldı
(AA)
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