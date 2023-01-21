Uşak'ta zincirleme trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Uşak'ta, meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5araç birbirine girdi. Yaralanan 3'ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

M.K. yönetimindeki 64 AR 581 plakalı otomobil, Uşak-İzmir kara yolu Hacıkadem Kavşağı'nda E.Y'nin kullandığı 35 BIF 918 plakalı otomobille çarpıştı.

Bu otomobilin kontrolden çıkması sonucu 1 otomobil, 1 kamyonet ile A.A. (43) yönetimindeki 34 PF 4256 plakalı otomobil de kazaya karıştı.

Kazada, 34 PF 4256 plakalı otomobildeki 33 yaşındaki H.C.A., 15 yaşındaki E.Y.A., 12 yaşındaki N.A. ve 6 yaşındaki M.A. yaralanarak hastaneye kaldırıldı

(AA)