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Uşak'ta zincirleme trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Uşak'ta, 5 aracın karıştığı kazada yaralanan 3'ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 17:36
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Uşak'ta zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Uşak'ta zincirleme trafik kazası: 4 kişi yaralandı
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Uşak'ta, meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5araç birbirine girdi. Yaralanan 3'ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

M.K. yönetimindeki 64 AR 581 plakalı otomobil, Uşak-İzmir kara yolu Hacıkadem Kavşağı'nda E.Y'nin kullandığı 35 BIF 918 plakalı otomobille çarpıştı.

Bu otomobilin kontrolden çıkması sonucu 1 otomobil, 1 kamyonet ile A.A. (43) yönetimindeki 34 PF 4256 plakalı otomobil de kazaya karıştı.

Kazada, 34 PF 4256 plakalı otomobildeki 33 yaşındaki H.C.A., 15 yaşındaki E.Y.A., 12 yaşındaki N.A. ve 6 yaşındaki M.A. yaralanarak hastaneye kaldırıldı

(AA)

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