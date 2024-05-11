Tek gün 10 maç. Süper Lig heyecanı Yeniçağ'da. Biter bitmez yazacaklar

Kaynak: Haber Merkezi
Tek gün 10 maç. Süper Lig heyecanı Yeniçağ'da. Biter bitmez yazacaklar
Trendyol Süper Lig'de 36. hafta maçlarının hepsi aynı gün oynanacak, heyecan Yeniçağ'da yaşanacak!

Süper Lig'de 36. hafta heyecanı!

36. haftanın tüm maçları yarın aynı saatte oynanacak.

Mücadeleler saat 19.00'da başlayacak.

Şampiyonun belirlenmesine az bir süre kaldı.

Yeniçağ yazarları, maçlar biter bitmez yazılarını okuyucuları ile buluşturacak.

İŞTE 36. HAFTA PROGRAMI
19.00 Karagümrük-Galatasaray: Sedat Kaya
19.00 Alanyaspor-Beşiktaş: Mirza Şeker
19.00 Fenerbahçe-Kayserispor: Fatih Saboviç
19.00 Trabzonspor-İstanbulspor: Turgay Beşyıldız
19.00 Konyaspor-Samsunspor: Recep Çınar
19.00 Hatayspor-MKE Ankaragücü: Volkan Aliakar
19.00 Sivasspor-Başakşehir: Eren Bozdaş

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