Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki aksaklık 40 saattir giderilemedi

Bugün itibarıyla yoğunluk sabah saatlerine kıyasla biraz azalsa da, hala belirgin bir şekilde devam ediyor.

M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda dün sabah saat 06.00'dan itibaren başlayan aksaklık devam ediyor. Metro İstanbul yetkilileri, bu aksaklığın sebebinin "işletme saatleri dışında eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz iki trenin teması" olduğunu açıkladılar. Bu durum seferlerin Altunizade İstasyonu'nda aktarmalı olarak gerçekleştirilmesine sebep oldu.

Gün boyunca devam etmesi beklenen çalışmalar sebebiyle Üsküdar-Altunizade istasyonları arasındaki seferler 15-20 dakika aralıklarla yapılıyor. Ancak bilgilendirici tabelaların kapatıldığı gözlemlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olmasına rağmen, yaşanan aksaklık nedeniyle Üsküdar ve Altunizade istasyonlarında yolcu yoğunluğu oluştuğu görülüyor.

Seferlerin gecikmeli olarak yapılması, güvenlik görevlileri ile yolcular arasında zaman zaman tartışmalara sebep oluyor.

Bu süreçte, Altunizade-Üsküdar istasyonları arasında her iki yönde İETT otobüsleriyle ücretsiz ring seferleri düzenlendiği duyuruldu.

Metro İstanbul yetkilileri, 25 Nisan'da normal işletmeye geçilmesinin planlandığını açıkladılar. Ancak, bu tarihe kadar süreçte yaşanan gecikmeler ve olası değişiklikler dikkate alınmalıdır.

Şu anki durumu yaşamak istemeyen bazı vatandaşlar, İETT otobüsleriyle düzenlenen ring seferlerine yöneliyorlar. Metro istasyonlarında yapılan anonslarda, durumun "zorunlu bakım çalışması"ndan kaynaklandığı belirtiliyor.

Metro kullanıcıları, yaşanan bu aksaklık ve gecikmelerin neden hala giderilemediğine tepki gösteriyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslenen bazı yetkililer, sorunun bir an önce çözülmesini talep ediyorlar.

Bu aksaklık öncesinde yaklaşık 6 dakikada tamamlanan güzergahın, otobüsle 15 dakikayı bulabildiği gözlemleniyor. Tabelaların birçoğunun çalışmadığı, çalışan bazı tabelalardaki saat ve sefer aralığının sabit kaldığı da dikkat çekiyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olmasına rağmen, iş yoğunluğu yaşanmayan kentte, istasyonlarda arıza nedeniyle yoğunluğun gün boyunca sürdüğü görülüyor.