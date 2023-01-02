Üsküdar'da beton mikseri binaya çarparak durabildi

Alınan bilgilere, Ahmet Açıkel idaresindeki 34 FSD323 plakalı beton mikseri, Valide-i Atik Mahallesi'nde dik bir yokuşta bulunan Valide Kahyası Sokak'tan inişte sürücüsünün kontrolünden çıkarak Çavuşdere Cadesi'ndeki dört katlı binanın ilk katının balkonuna çarptı.

Çarpma öncesinde aracını durduramayacağını anlayarak atlayan sürücü hafif yaralandı.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Beton mikserini çarptığı yerden çıkarmak için içindeki beton başka bir miksere aktarıldı. (AA)