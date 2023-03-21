Üsküdar'da zabıta savaşları. İBB zabıtaları ile Üsküdar zabıtaları karşı karşıya geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtaları ile Üsküdar Belediyesi zabıtaları arasında gerginlik yaşanıyor.İBB zabıtaları, Üsküdar'daki Mimar Sinan Meydanı'na konser, söyleşi, tiyatro ve atölye çalışmaları başta olmak üzere yemek ve el emeği stantlarından oluşan, ramazan etkinliklerinde kullanılacak konteynerleri tırlarla getirdi.



Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri ise etkinlik için platform kurulmasını hastane ve kütüphaneye yakın olduğu gerekçesiyle engellemeye çalıştı. Araya polisler girdi.Bunun üzerine İBB ve Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Vatandaşların da müdahil olduğu gerginlik, polis ekiplerinin araya girmesiyle yatıştırıldı.Her iki belediyenin zabıta ekipleri ile polisin meydandaki bekleyişi sürüyor.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, platform kurulmasına karşı çıktı İBB yetkilileri ise kendi yetki alanlarında olan yerde ramazan etkinlikleri düzenlemek için platform kurmak istediklerini ancak Üsküdar Belediyesinin buna izin vermediği öne sürdü.