Üsküdar'da kedinin üzerine ağda bandı yapıştırdılar. Bu nasıl bir alçaklıktır

Üsküdar’da bir sokak kedisinin üzerine ağda bandı yapıştırıldığı görüldü. Hayvanları sevmeyebilirsiniz ama bu nasıl bir alçaklıktır...

Üsküdar'da kedinin üzerine ağda bandı yapıştırdılar. Bu nasıl bir alçaklıktır

Sokak hayvanlarına yönelik şiddet haberlerinin sonu gelmiyor. Her gün hayvanlara şiddette yeni vakalar ortaya çıkıyor.

Bir olay da İstanbul Üsküdar’da yaşandı.

Sokakta yaşayan bir kediye çok sayıda ağda bandı yapıştırıldığı görüldü.

Sosyal medyada yayılan görüntüye tepki üzerine tepki geldi.

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Öte yandan daha önce de Başakşehir’de bir sitede 20’ye yakın kedinin öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Bir kedinin kafasının gövdesinden ayrılarak öldürüldüğü belirtilmişti.

Ankara’da da onlarca kedinin 17 köpek ağaca asılmış halde bulunmuştu. Köpeklerden 14'ü canlı olarak kurtarılırken 3'ü ise telef olmuştu.

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