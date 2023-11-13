Üsküdar'da öldüresiye kavga

Üsküdar'da taksi şoförü ile bir araç sürücüsü arasında yol verme tartışması nedeniyle kavga çıktı. Aracından inen taksi şoförü, önündeki aracın sürücüsünü yumuklarla saldırdı.

KAYNAK: İHA
Üsküdar'da öldüresiye kavga

İHA'nın haberine göre, olay, saat 21.00 sıralarında Üsküdar Libadiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Aynı istikamette seyir halinde olan ve kimliği henüz belirlenemeyen 34 TDK 13 plakalı ticari taksi şoförü ile bir araç sürücüsü yol verme tartışması yüzünden kavga etmeye başladı.

Taksi şoförü aracından inerek başka bir araç sürücüsüne yumruklarla saldırmaya başladı. Sürücülerin yumruk yumruğa kavga ettiğini gören vatandaşlar hemen olaya müdahale etti. Vatandaşların çabalarıyla sürücüler kavgaya son verdi. Tehditler savuran taksi sürücü daha sonra diğer sürücünün aracına tekme attı. Kavga anı kameraya yansıdı.

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