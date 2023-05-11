Üst geçidi kullanmayan kadına kamyonet çarptı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde üst geçidi kullanmayıp refüjden atlayarak yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, kamyonet çarpması sonucu yola savruldu. Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Üst geçidi kullanmayan kadına kamyonet çarptı

(İHA) Aydın'ın Kuşadası ilçesinde üst geçidi kullanmayıp refüjden atlayarak yolun karşısına geçmeye çalışan kadına kamyonet çarptı. Kazada çarpmanın şiddetiyle yola savrulan kadın yaralandı.

Kaza, Kuşadası ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emine Durmuş evine gitmek için 100 metre ilerideki üst geçidi kullanmayarak, refüjden yolun karşısına geçmek istedi.

Bu sırada hızla gelen İ.E. yönetimindeki 35 ALL 182 plakalı kamyonet Emine Durmuş'a çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan kadın yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Emine Durmuş yapılan ilk müdahalenin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öne Çıkanlar
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Fenerbahçe'de Ali Koç'a karşı ilk başkan adayı ortaya çıktı
Fenerbahçe'de Ali Koç'a karşı ilk başkan adayı ortaya çıktı
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Son Haberler
Brezilya Telegram'ı geçici olarak yasakladı Dünya
Brezilya Telegram'ı geçici olarak yasakladı
İçişleri Bakanı Soylu: Cumhurbaşkanımız ‘HDP’li belediyelerden rahatsızım’ dedi, 2 günde hepsini görevden aldık Siyaset
İçişleri Bakanı Soylu: Cumhurbaşkanımız ‘HDP’li belediyelerden rahatsızım’ dedi, 2 günde hepsini görevden aldık
Yurt dışında kullanılan oylar Türkiye'ye getirildi Güncel
Yurt dışında kullanılan oylar Türkiye'ye getirildi
AKP'li Binali Yıldırım: Bu seçim işgalcilerle Türkiye'nin geleceği için çalışanların seçimi Güncel
AKP'li Binali Yıldırım: Bu seçim işgalcilerle Türkiye'nin geleceği için çalışanların seçimi
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak Yaşam
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
23 yaşındaki üniversite öğrencisi kalp krizinden öldü Yaşam
23 yaşındaki üniversite öğrencisi kalp krizinden öldü