Üst geçidin demir ayağına çarpan otomobil ikiye bölündü, sürücü ağır yaralandı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, üst geçidin demir ayağına çarpıp ikiye bölündü. Kazada sürücü Fatih Emiral, ağır yaralandı.

Üst geçidin demir ayağına çarpan otomobil ikiye bölündü, sürücü ağır yaralandı

Kaza, saat 21.30 sıralarında Merkez Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Fatih Emiral yönetimindeki 41 AFR 384 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu üst geçidin demir ayağına çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobil ikiye bölünürken, sürücü Fatih Emiral ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Fatih Emiral, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

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