Usta sanatçı Metin Milli hayatını kaybetti

1980'li yıllara damgasını vuran, "Seviyorum İşte", "Şarkılara Sordum" gibi şarkılara getirdiği yorumla hatırlanan Türk Sanat Müziği sanatçısı ve iş insanı Metin Milli, dün akşam Ankara'da hayatını kaybetti.

80 yaşında hayatını kaybeden Milli'nin cenazesi yarın öğle namazında Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'ndan kalkacak.

METİN MİLLİ KİMDİR?

Metin Milli, 1 Mayıs 1943'te Mardin'de dünyaya geldi. Türk müziğine vakur duruşu ve kendine has tavırlarıyla yeni bir soluk getiren Metin Milli, yaptığı müziği "çok sesli hafif Türk sanat müziği" olarak adlandırıyordu. Milli, TRT destekli bu yeni türün 1990'lı yılların başlarına kadar Türkiye'de belli başlı öncüleri arasında yer aldı.

"Çiçekler Yasta" adlı parçasının yer aldığı "Merhaba" adlı albümü ile Milli, patlama yaptığı 1983 yılının flaş sanatçısı oldu. Müziği pek çok meslektaşının aksine para kazanmak için değil zevk için yaptığını ifade eden sanatçı, ticaretten kazandığını müziğe aktardı ve bu yolda hiçbir masraftan kaçınmadı. Aranjör olarak kendisine uzun yıllar hizmet eden Metin Alkanlı ile birlikte Çiçekler Yasta, Şarkılara Sordum, Pişmanlık, Seviyorum İşte, Vurgun gibi birçok hit esere yorumu ile imza atan sanatçı, 1982-1996 yılları arasında sırasıyla Kekeva, Yankı, Fono, Yavuz, Sembol, Sarp, Foneks Plak şirketleri hesabına toplam 10 adet albüm doldurdu.

