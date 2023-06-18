Metin Milli son yolculuğuna uğurlandı

80 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Metin Milli, İsmet Oğultürk Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Metin Milli son yolculuğuna uğurlandı

1980'li yıllara damgasını vuran, 'Seviyorum İşte', 'Şarkılara Sordum' gibi şarkılara getirdiği yorumla hatırlanan Türk sanat müziği sanatçısı Metin Milli (80) bir süredir tedavi gördüğü Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.

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Hayatını kaybeden Türk sanat müziği solisti Metin Milli, bugün öğle namazına müteakip İsmet Oğultürk Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi.

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Metin Milli, 1 Mayıs 1943'te Mardin'de dünyaya gelmişti. Milli, yaptığı müziği 'çok sesli hafif Türk sanat müziği' olarak adlandırıyordu. Metin Milli, TRT destekli bu yeni türün 1990'lı yılların başlarına kadar Türkiye'de belli başlı öncüleri arasında yer almıştı.

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