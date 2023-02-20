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Nilüfer'den asrın felaketi sonrası birlik mesajı

Usta sanatçı Nilüfer, Asrın Felaketi olarak tanımlanan iki büyük depremin ardından duygularını ifade ettiği bir paylaşımda bulundu. Nilüfer, takipçilerine birlik mesajı verdi.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 16:35
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Usta sanatçı Nilüfer'den asrın felaketi sonrası birlik mesajı

Nilüfer'den asrın felaketi sonrası birlik mesajı
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi etkileyen iki büyük depremde kırk binin üzerinde vatandaşımız vefat etmişti. Usta şarkıcı Nilüfer, duygu yüklü bir paylaşımda bulundu. Nilüfer paylaşımında, tek yürek olma ve birlik mesajı verdi.

Nilüfer paylaşımında, 'Günlerdir boğazım düğüm düğüm, içim acıyor. Can kaybımız çok, daha da artacak gibi görünüyor. Allah'tan rahmet diliyorum kayıplarımıza içim yanarak. Çocuklar öldü bu depremde bebekler öldü. Benim güzel ülkem bunu hak etmedi, her bir çocuk bizim umudumuz bizim geleceğimiz ama onları koruyamadık. Artık bir şeyler değişmeli, artık el ele vermek tek yürek olmak birlik olmak zamanıdır' ifadelerine yer verdi.

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