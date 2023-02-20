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Meryem Uzerli gelen mesajla şoke oldu. Depremzedelere yardım toplamak için Dubai'ye gitmişti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası Dubai'deki TIME 100 Awards Töreni'nde depremzedeler için yardım toplayan Meryem Uzerli gelen bir mesajla şoke oldu. Oyuncu mesaja yanıt vererek dikkat çekti.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 08:06
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Depremzedelere yardım toplamak için Dubai'ye gitmişti. Meryem Uzerli gelen mesajla şoke oldu.

Meryem Uzerli gelen mesajla şoke oldu. Depremzedelere yardım toplamak için Dubai'ye gitmişti
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Berlin’de yaşayan Meryem Uzerli depremin ardından “Lütfen elinizden geldiğince destek verin” diyerek AHBAP ve UNICEF’e bağış yapmıştı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası Meryem Uzerli, gittiği Dubai'deki TIME 100 Awards Töreni'nde de depremzedeler için yardım topladı.

Ancak bir sosyal medya hesabı Meryem Uzerli'yi hedef aldı. Uzerli'nin geç paylaşım yaptığını söyleyen hesaba oyuncu yanıt verdi.

''İLK SAATLERDE PARA TOPLAYIP GÖNDERDİK''

Meryem Uzerli açıklamasında "Sizin mesajınızı insani anlamda anlamıyorum. İlk gün stroy paylaştım. Burada hemen ilk saatlerde para toplayıp gönderdik. Lütfen böyle bir trajik durumda insanları sosyal medya yüzünden yargılamayın. O zaman sadece ve sadece sosyal medya hastalık -sanki gerçek hayat yok- desteklerdiniz. Arka planda gerçek hayatta neler yapılıyor bilmediğiniz için" yanıtını verdi.

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