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Aleyna Tilki Diyanet'in fetvasına tepki gösterdi. Depremzede çocuklar için günlerdir afet bölgesinde

Aleyna Tilki 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çocuklar için harekete geçti. Hatay'a giden şarkıcı çocuklar için kampanyalar düzenlerken Diyanet'in fetvasına da sosyal medyadan tepki gösterdi.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 15:08
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Aleyna Tilki Diyanet'in fetvasına tepki gösterdi

Aleyna Tilki Diyanet'in fetvasına tepki gösterdi. Depremzede çocuklar için günlerdir afet bölgesinde
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Diyanet'in depremzede çocuklarla ilgili verdiği fetvada 'Evlatlık edilenle evlenme engeli yoktur' ifadesi büyük tepkilere yol açtı. Diyanet'e bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu, fetvanın bağlamından koparıldığını açıkladı.

Büyük yıkımın ardından depremzede çocuklar için Hatay'a giden ve kampanyalar düzenleyen Aleyna Tilki Diyanet'e sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Aleyna Tilki paylaşımında "Şu anda gözleri korku ve telaşla bakan, acısı dünyanın çatlaklarına kadar derinleşmiş çocukların en büyük ihtiyacı güven hissetmek, çocuk olduğunu bilmek ve oyun oynamaya devam edebilmek iken nasıl konu onların evlenmesine gelir? Bu akılalmaz zihniyete kardeşlerimizi harcatmayız!" dedi.

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