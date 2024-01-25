Üst geçitten yola atlayan kadının üstünden araç geçti

Kaynak: İHA
Üst geçitten yola atlayan kadının üstünden araç geçti
Esenler’de üst geçitten O-3 Otoyolu’na atlayan kadının üzerinden araç geçti, genç kadın hayatını kaybetti.

Esenler O-3 Otoyolu’nun Aksaray istikametinde yaşanan olayda, 24 yaşındaki Hatice Atan üst geçide çıktı ve yola atladı. Genç kadının aracın önüne düştüğünü gören sürücü şaşırırken, üzerinden araç geçen kadın yaşamını yitirdi.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme başlattı, trafik ekipleri ise yolda güvenliği sağladı.

İncelemenin ardından Atan’ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Yaşanan olay sebebiyle, 2 şeritten sağlanan trafik durma noktasına geldi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği iletildi.

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