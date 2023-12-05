Üşüyen sokak kedisi ısınmak için öyle bir yere girdi ki

Soğuk havalar insanlar kadar hayvanları da çok etkiliyor. Sokakta yaşayan bir kedi ısınmak için motorlu kuryenin ellerini korumak için yaptırdığı rüzgarlığa girmiş. O anları kayda alan kuryenin videosu izleyenleri hem duygulandırdı hem gülümsetti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Üşüyen sokak kedisi ısınmak için öyle bir yere girdi ki

Soğuk havalar insanlar kadar hayvanları da çok etkiliyor. Sokakta yaşayan bir kedi ısınmak için motorlu kuryenin ellerini korumak için yaptırdığı rüzgarlığa girmiş. O anları kayda alan kuryenin videosu izleyenleri hem duygulandırdı hem gülümsetti.

Öne Çıkanlar
Milli Eğitim okullarında neler oluyor?
Milli Eğitim okullarında neler oluyor?
Trendyol’u kuryelerin bu uyanıklığıyla meydana gelen skandallar bitirecek
Trendyol’u kuryelerin bu uyanıklığıyla meydana gelen skandallar bitirecek
Şansal Büyüka Fatih Terim fonunun sonunda ne olacağını açıkladı. Sporun bir numarası açıklıyorsa doğrudur
Şansal Büyüka Fatih Terim fonunun sonunda ne olacağını açıkladı. Sporun bir numarası açıklıyorsa doğrudur
Serbest bırakılmasına tepki yağan diplomatın kuryeyi göz göre göre ezdiği görüntüler ortaya çıktı
Serbest bırakılmasına tepki yağan diplomatın kuryeyi göz göre göre ezdiği görüntüler ortaya çıktı
5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü nedir? 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü önemi nedir?
5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü nedir? 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü önemi nedir?
Kadınlar seçme ve seçilme hakkını ilk ne zaman elde etti? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedir?
Kadınlar seçme ve seçilme hakkını ilk ne zaman elde etti? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedir?
Son Haberler
Ünlü dövüşçüden sürpriz karar: Başbakanlığa adaylığını açıkladı Spor
Ünlü dövüşçüden sürpriz karar: Başbakanlığa adaylığını açıkladı
ABD'den dikkat çeken hamle. Gemilere yönelik saldırılara karşı 'Deniz Görev Gücü' kuruyor Dünya
ABD'den dikkat çeken hamle. Gemilere yönelik saldırılara karşı 'Deniz Görev Gücü' kuruyor
10 milyon liralık nakliye dolandırıcılığı: Suçüstü yakalandılar Yaşam
10 milyon liralık nakliye dolandırıcılığı: Suçüstü yakalandılar
Asker eğlencesinde husumetli aileler arasında kavga: 9 yaralı Yaşam
Asker eğlencesinde husumetli aileler arasında kavga: 9 yaralı
Validebağ Korusu'na 'Millet Bahçesi Projesi'nin iptal kararı onandı Gündem
Validebağ Korusu'na 'Millet Bahçesi Projesi'nin iptal kararı onandı
Demir yolu çalışanları grev başlattı Dünya
Demir yolu çalışanları grev başlattı
Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan 6 takım belli oldu Spor
Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan 6 takım belli oldu