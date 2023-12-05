Üşüyen sokak kedisi ısınmak için öyle bir yere girdi ki

Soğuk havalar insanlar kadar hayvanları da çok etkiliyor. Sokakta yaşayan bir kedi ısınmak için motorlu kuryenin ellerini korumak için yaptırdığı rüzgarlığa girmiş. O anları kayda alan kuryenin videosu izleyenleri hem duygulandırdı hem gülümsetti.