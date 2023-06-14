ATV’de yayınlanması beklenen Üvey Anne dizisinin ilk bölüm fragmanları yayınlandı. Peki, Üvey Anne ilk bölüm ne zaman? Üvey Anne dizisi ne zaman başlıyor?

ÜVEY ANNE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yapımcılığını H. Hakan Eren'in üstlendiği ONN Medya imzalı Üvey Anne gerçek bir hikayeden yola çıkarak, Hülya Vural ve Yasemin Kırbaş'ın kaleme aldığı, Yasemin Türkmenli'nin yönettiği Üvey Anne, Atv ekranlarında olacak.

Üvey Anne yayın günü Pazartesi oldu.

Üvey Anne 19 Haziran Pazartesi ilk bölümüyle ATV’de izleyicinin karşısına çıkacak.

ÜVEY ANNE 1. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Üvey Anne’nin 19 Haziran Pazartesi yayınlanacak ilk bölüm fragmanı yayınlandı.

ÜVEY ANNE KONUSU NEDİR?

Dokusu, taş evleri, unutulmaz gün batımı manzarası ve eşsiz doğa güzellikleri ile izleyenleri ekrana kilitleyecek olan Üvey Anne, klasik yaz dizilerinin aksine dramatik sahneleri ile bir babanın çocuklarına olan bağlılığının hikâyesini ekranlara getirecek.

Dizide yaşadığı her zorluğa göğüs germeye çalışan ve çocuklarına düşkün bir baba anlatılacak.

ÜVEY ANNE DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Üvey Anne'nin çekimleri Muğla'da başlayıp İstanbul'a taşınacak. Dizinin başlangıç tarihi henüz netleşmedi. Dizinin yayın tarihi belli olduğunda detayları haberimizde bulabilirsiniz.