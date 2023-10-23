Uyandığınızda bunları yapmayın

Hızlıca kalkınıp hazırlanmak ve kendimizi dışarı atmak hepimizin yaptığı bir eylemdir. Ancak sabah uyanır uyanmaz yapılmaması hatta asla yapılmaması gerekenler var.

SU TÜKETİMİ

Sabahları yeteri kadar su tüketmiyorsanız, günün devamında dehidrasyon sorunu yaşayabilirsiniz. Vücudunuzun yeni güne tazelenerek başlaması, bol su tüketiminden geçiyor. Güne dinamik başlamak istiyorsanız, sabah uyandığınızda en az 2 bardak su içmelisiniz.

PROTEİNSİZ OLMAZ

Uyku sonrası yavaşlayan metabolizmanızı güne hızlı bir şekilde adapte etmek için kahvaltıda protein almanız gerekiyor. Sabahları tükettiğiniz protein dolu yiyecekler, hem vücudunuzun yeniden yapılanması sağlar, hem de daha uzun süre tok tutar.

YATAKTAN HIZLICA KALKMAK

Güne bir an önce başlayabilmek için bazen yataktan hızlıca kalkıyor olabilirsiniz. Ancak bu hareket gece boyunca sertleşen sırt kaslarınızda fazla baskıya ve spazmlara sebep olabilir. Hızlıca kalkma sonucunda bel ağrısı, disk kayması ya da kopması bile görülebiliyor.

KARANLIKTA UYANMAK

Sabahları yataktan hızlıca kalkıp, hemen duşa giriyorsanız ve ulaşım aracı olarak metro kullanıyorsanız muhtemelen, öğle saatine kadar gün ışığından pek de yararlanamıyorsunuz. Yapılan bir araştırma, sabah ışığını kaçıranların vücut kitle endeksi, sabah ışığı alanlara göre çok daha fazla olduğunu ortaya çıkardı.

KAHVALTIYI GEÇİŞTİRMEK

Kahvaltı bir atıştırmalık değil, günün ana öğünlerinden biri. O nedenle ağzınıza attığınız bir dilim elma veya peynir tek başına kahvaltı sayılmaz. Kahvaltıda almanız gereken kalori, günlük almanız gereken kalorinin neredeyse 1/4 'ünü oluşturur.