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Uyandığınızda eklemleriniz ağrıyorsa dikkat. Bu hastalığa yakalanmış olabilirsiniz

Prof. Dr. Mehmet Sayarlıoğlu, “Uyandığınızda eklemleriniz ağrıyorsa romatizmanız olabilir” sözlerini kullandı.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 13:54
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Uyandığınızda eklemleriniz ağrıyorsa dikkat

Uyandığınızda eklemleriniz ağrıyorsa dikkat. Bu hastalığa yakalanmış olabilirsiniz
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İHA’nın haberine göre, Eklem iltihabının (Artrit), iltihaplı romatizmaların önemli bulgularından olduğunu ifade eden Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Sayarlıoğlu, “Artritin en önemli belirtisi sabah tutukluğudur. Bu belirti, istirahat sonrasında da belirgindir. Aktivite ile bu ağrı ve tutukluğunda belirgin azalma olur” sözlerini kullandı.
Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Sayarlıoğlu, artrit hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Sayarlıoğlu şunları belirtti:

“Eklemlerde iltihap mikroplarla gelişebileceği gibi, romatizmal hastalıklarda mikrop olmadan da gelişebilir. Eklemler vücudun sürekli kullanılan bölümleri olduğundan artrit kişiyi son derece rahatsız eden bir bulgudur. Hasta elini kolunu oynatmakta zorlanır, merdiven inip çıkması, çömelip kalkması tam bir eziyet haline gelir. Artrit iltihaplı romatizmaların önemli bulgularından biridir. Romatizmal hastalıkların önemli bir kısmına eşlik eder. Ancak romatizmal hastalıklar içerisinde eklemi etkilemeyen ya da az etkileyen hastalıklar da vardır”

ARTRİTİN EN ÖNEMLİ BELİRTİSİ İSTİRAHAT SONRASI TUTUKLUKTUR

Artritin en önemli belirtisinin sabah tutukluğu olduğunu ifade eden Prof. Dr. Sayarlıoğlu, “Bu, istirahat sonrasında da belirgindir. Örneğin, hasta uyandığında ya da bir otobüs yolculuğundan sonra etkilenen eklemlerinde uzun bir süre devam eden ağrı ve tutukluk vardır. Bir süre hareket etmeden hasta eklemlerini rahat hareket ettiremez. Aktivite ile bu ağrı ve tutukluğunda belirgin azalma olur” açıklamasında bulundu.

HAREKETLER KISITLANABİLİR

İltihaplı bir eklemin en önemli bulgusunun ağrı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sayarlıoğlu, “Örneğin, belirgin bir el bileği iltihabında hasta sabah kalktığında el bileğini rahat hareket ettiremez, çünkü ağrılıdır. Elbisesini, çorabını giyinmekte zorluk yaşar. Bir kavanoz kapağını açamaz, bıçak ile bazen bir ekmek dilimleyemez. İltihaplı bel romatizmalarında ise sabahları belirgin sırt, bel ve kalça ağrısı vardır. Bazen hastanın açılması, eklemlerinin yumuşaması saatleri bulur” şeklinde konuştu.

ROMATİZMAL HASTALIKLAR ARTRİTE NEDEN OLABİLİR

Romatizmal hastalıkların birçoğunun artrite neden olabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Sayarlıoğlu şunları söyledi:

“Romatoid artrit, ankilozan spondilit, sedef romatizması, Behçet hastalığı, Ailesel Akdeniz Aateşi (FMF), Gut hastalığı, erişkin Still hastalığı bunlar arasında sayılabilir. Tüm hastalıklarda olduğu gibi romatizmal hastalıklarda da erken tanı çok önemlidir. Çünkü romatizmal hastalıklar ilerlemeye eğilimli, bazen sakatlığa neden olabilen kronik (uzun süreli) hastalıklardır. Daha hastalığın başında iken romatizmal hastalığın tanınması hem gereksiz tedavilerin alınmasını, hem de hastalığın ilerlemesini engelleyecektir.”

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