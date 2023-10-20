Uyandırmaya gittiği oğlunu ölü buldu

Karabük’te Türkan Kaya, sabah işe gitmesi için uyandırmak istediği oğlu Yasin Kaya'nın (26) cansız bedeni ile karşılaştı.

KAYNAK: İHA
Uyandırmaya gittiği oğlunu ölü buldu

Olay, sabah saatlerinde 75.Yıl Mahallesi 2 Nolu Cadde’de bulunan 2 katlı evde meydana geldi. Türkan Kaya, işe gitmesi için uyandırmak istediği oğlu Yasin Kaya’yı hareketsiz buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Yasin Kaya’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemelerde normal ölüm olarak değerlendirilen Yasin Kaya’nın cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yasin Kaya’nın Yeşil Mahalle’de bir oto lastikçide çalıştığı, 2 ay önce ölen ağabeyi Ziya Kaya’yı ve 1 hafta önce de kanserden ölen babası Ahmet Kaya’yı toprağa verdiği öğrenildi.

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