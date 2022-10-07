Uygur soykırımı Malezya’da anlatıldı

Malezya hükümeti ve parlamentosundan BM İslam işbirliği örgütü gibi örgütlerden Doğu Türkistan’da devam eden soykırımın durdurulması hususunda kendisine düşen vazifenin yapılması istendi. Malezya Parlamentosu Başkan yardımcısı Hacı Muhid Rashid bin Hasanun kabul görüşmesinde, Malezya parlamentosu Uygurları destekleyeceğinin sözü alındı.

Ayrıca Rushan Abbas ve Abdulhakım idris Malezya’daki çok sayıda STK temsilcileri, kadın örgütleri ,dini cemaat liderleri ve öğrencilerle görüşerek Doğu Türkistan’da devam eden Uygur soykırımı hakkında detaylı bilgi verdi.

Malezya hükümetinden Çin’e Uygur soykırımı hakkında baskı yapılması talep edildi.

Bir hafta devam eden çalışma ziyaret sırasında, Kuala Lumpur’da hizmet ziyaretine gelen İslam İşbirliği Teşkilatı insan hakları Mülteci komisyonu başkanı Hacı Ali Açıkgül ile görüştü.

Çin hükümetinin Uygurlara yaptığı soykırımı durdurması konusunda destek vereceğinin sözü alındı.

Bundan başka Kuala Lumpur’da bulunan İslam devletleri büyükelçileri ile görüşüp, Uygur soykırımı ve Uygur davasında gelinen son durum aktarıldı.