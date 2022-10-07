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Uygur soykırımı Malezya’da anlatıldı

Uygur hareketi başkanı Rushan Abbas ve Uygur araştırma merkezi müdürü Abdulhakim İdiris 3 Ekim'de Malezya ziyareti başlatarak, önce Malezya parlamentosunda 20‘den fazla milletvekilini ziyaret ederek, Çin hükümetinin Doğu Türkistan’da Uygur ve diğer Türk soylu halklara yaptığı soykırım, tecrit, mescitleri yıkarak yok etme, ibadet özgürlüklerini elinden alma ve Uygurların zorla çalıştırılması gibi bir çok konuda bilgi verdi.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 19:59
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Uygur soykırımı Malezya’da anlatıldı

Uygur soykırımı Malezya’da anlatıldı
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Malezya hükümeti ve parlamentosundan BM İslam işbirliği örgütü gibi örgütlerden Doğu Türkistan’da devam eden soykırımın durdurulması hususunda kendisine düşen vazifenin yapılması istendi. Malezya Parlamentosu Başkan yardımcısı Hacı Muhid Rashid bin Hasanun kabul görüşmesinde, Malezya parlamentosu Uygurları destekleyeceğinin sözü alındı.

Ayrıca Rushan Abbas ve Abdulhakım idris Malezya’daki çok sayıda STK temsilcileri, kadın örgütleri ,dini cemaat liderleri ve öğrencilerle görüşerek Doğu Türkistan’da devam eden Uygur soykırımı hakkında detaylı bilgi verdi.

 Malezya hükümetinden Çin’e Uygur soykırımı hakkında baskı yapılması talep edildi.

Bir hafta devam eden çalışma ziyaret sırasında, Kuala Lumpur’da hizmet ziyaretine gelen İslam İşbirliği Teşkilatı insan hakları Mülteci komisyonu başkanı Hacı Ali Açıkgül ile görüştü.

Çin hükümetinin Uygurlara yaptığı soykırımı durdurması konusunda destek vereceğinin sözü alındı.

Bundan başka Kuala Lumpur’da bulunan İslam devletleri büyükelçileri ile görüşüp, Uygur soykırımı ve Uygur davasında gelinen son durum aktarıldı.

 

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TÜRK
7.10.2022 20:58
Niye Türkiye de anlatılmaz???  
 
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