Uyku sorunu yaşayanlar dikkat. Mışıl mışıl uyutacak 7 yöntem ortaya çıktı. Artık haplara veda edebilirsiniz

Editör: Osmancan Erok

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Uyku sorunu insanların günlük hayatını etkileyen önemli bir konu olduğu biliniyor.

Uyku sorunu yaşamanın ise insanların yaşam kalitesini olumsuz etkilediği bildirildi.

Uyku sorunu yaşayanlara mucize 7 yöntem ortaya çıktı.

İŞTE 7 MUCİZE YÖNTEM…

Fasulye: B vitaminleri uzun süredir uykusuzluğu tedavi etmek ve stres ve kaygıyı hafifletmeye yardımcı olmak için kullanılmaktadır.

Bal: Yatmaya gitmeden birkaç saat önce ılık süte veya bitki çayına bir miktar bal ekleyin. Uyanıklık düzeyini düşürür.

Papatya çayı: Yatmadan önce bir fincan papatya çayı uyku için etkilidir. Bitkinin sakinleştirici etkileri vardır ve yatmadan önce bir fincan sıcak (kafeinsiz) çay içmek, uykuya dalmanıza yardımcı olur.

Vişne suyu: Kirazlar da melatonin açısından yüksektir ve yakın zamanda yapılan bir araştırma , düzenli olarak vişne suyu içmenin veya kiraz yemenin, uykusuzluk çeken kişilerin daha iyi uyku için uyku döngülerini düzenlemesine yardımcı olabileceğini buldu.

Tam tahıllar: Yatmadan önce kendinizi biraz huzursuz hissediyorsanız, bir parça tam tahıllı ekmek veya kızarmış ekmek yiyin. Tam tahıllar, sinir yollarının, sakinleştirici görevi gören bir amino asit olan triptofanın beyne gitmesine yardımcı olan insülin üretimini teşvik eder.

Muz: Muz, derin bir gece uykusu için gerekli olan potasyum açısından zengindir ve sakinleştirir.

Yoğurt: Küçük bir kase yoğurt, uykuya dalmak için ihtiyacınız olan şey olabilir. Bunun nedeni, yoğurdun, uykuyu tetikleyen hormonlar olan triptofan ve melatoninin işlenmesi için gerekli olan kalsiyumu içermesidir.

UYKUSUZLUK (İNSOMNİA) NEDİR?

İnsomnia yani uykusuzluk, uykuya dalmakta ve/veya uykuya devam etmekte zorluk yaşanmasına neden olan bir uyku bozukluğudur. Uykusuzluk sorunu kısa süreli olabildiği gibi, kronik hale de gelebilir.

Uykusuzluk (insomnia), özellikle gelişmiş ülkelerde uyku ile ilgili problemlere ilişkin en sık karşılaşılan problemlerden biridir.

Dünyanın belirli noktalarında uykusuzluğa yönelik yapılan araştırmalar, insomninin toplumda ortalama %35 civarında bir görülme oranı belirtmekte bunların da %10-15’nin orta veya ileri şiddette olguları kapsadığını ortaya koymaktadır.

Uykusuzluk probleminin görülme sıklığı kadınlarda daha yüksek orandadır. Kaliteli bir uyku insan sağlığı için olmazsa olmazlardandır.

Uykusuzluk kişinin sosyal ve iş yaşantısında çeşitli problemlere yol açabilir.

Uyku sorunu yaşayan kişiler ruhsal ve bedensel olarak kendilerini kötü hisseder.

Değişik ülkelerde yapılan çalışmalar, hangi tipte olursa olsun insomnia için toplumda ortalama %35 civarında bir görülme oranı belirtmekte ve bunların da %10-15'inin orta veya ileri şiddette olguları kapsadığını ortaya koymaktadır.

Az sayıda ve daha dar kapsamlı olmakla birlikte, ülkemizdeki çalışmalar da benzer sonuçlar vermektedir. Görülme sıklığı, kadınlarda daha yüksek orandadır ve yaşla birlikte artmaktadır.

Uykuya dair problemler tanı ve tedavi yöntemlerinin gelişmesiyle, uyku bozukluklarına dayalı araştırmaların yaygınlaşmasıyla birlikte kontrol altına alınabilmektedir.

Uykusuzluk yakınması süresine göre 3 kısma ayrılır; uykusuzluk yakınması bir haftadan uzun sürmediyse akut ya da geçici, bu süre bir hafta ile üç ay arasındaysa subakut, uykusuzluk yakınması üç aydan fazla ise kronik insomniadan bahsedilir.

Uykusuzluk yakınmasının süresi bir haftadan uzun değilse akut ya da geçici, bir hafta ile üç ay arasındaysa subakut veya kısa süreli, üç aydan fazlaysa kronik insomnia teşhisi konulabilir.

UYKUSUZLUK NEDEN OLUR?

Uykusuzluk probleminin oluşmasında birçok neden vardır. Yaş ilerledikçe uyku uyumama şikayetinde, uykusuzluk yakınmasında artış görülebilir. Uykusuzluğun en yaygın nedenleri şöyle sıralanabilir:

Duygulanım bozuklukları, depresyon,

Alkol ve diğer maddelerin kötüye kullanım,

Panik bozukluklar,

Uyku öncesinde aşırı yeme içme,

Uyku için uygun saatlere kurallara uyulmaması,

Uykudan önce çay-kahve gibi içeceklerin fazla tüketilmesi,

Yatağın uyku dışı amaçlar için kullanılması (Yazı yazma, TV izleme, cep telefonuyla ilgilenme)

Huzursuz bacak sendromu