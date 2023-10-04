Herkesin uyurken şifa dağıttığına inandığı akıl almaz yeni trendin ölümcül tehlikeleri ortaya çıktı

TGRT Haber’in haberine göre; Uyku esnasında ağız bantlama yöntemi sosyal medyada popüler oldu.

Bu yöntemin burundan nefes almayı sağlayarak uyku kalitesini artırdığı iddia edildi. Ancak bazı doktorlar bu uygulamanın çok tehlikeli olduğunu söyledi.

UYKU APNESİNE DİKKAT

Ağız bantlama yöntemini deneyenler, horlama, ağız kuruluğu ve diş çürümesi gibi sorunlardan kurtulduklarını belirtti.

Bazıları da burundan nefes almanın oksijen alımını artırarak daha derin uyumalarını sağladığını düşündü.

Ancak bu yöntemin uyku apnesi gibi ciddi bir rahatsızlığı olan kişiler için çok riskli olduğu uyarısında bulunanlar da var.

UYKU KALİTESİNİ ARTIRMANIN YOLLARI

Dr. David Culpepper, ağzı bantlama yönteminin “son zamanlarda duyduğu en tehlikeli trendlerden biri” olduğunu söyledi.

Dr. Culpepper, ağzı bantla kapatmanın, uyku apnesi olan kişilerde kalp krizi ve inme gibi hayati tehlike oluşturan sonuçlara yol açabileceğini belirtti.

Uzmanlar, uyku kalitesini artırmanın yolları arasında düzenli egzersiz yapmak, kafein ve alkol tüketimini azaltmak, uyku ortamını rahat ve sessiz tutmak gibi tavsiyelerde bulundu.

Ayrıca horlama gibi uyku sorunları için mutlaka doktora başvurulması gerektiğini vurguladı.

