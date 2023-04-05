Bu işaretler sizde de olabilir. Uykuda kalp krizi geçiyor olabilirsiz

Posta’da yer alan habere göre; Uykuda kalp krizi geçirme olasılığı, uyanıkken kalp krizi geçirme olasılığından daha düşüktür. Ancak, uykuda kalp krizi geçirmenin bazı belirtileri vardır. Peki, uykuda kalp krizi geçirdiğimizi nasıl anlarız?

İşte uykuda kalp krizi geçirdiğimizi anlamamızı sağlayabilecek belirtiler şu şekilde:

1-GÖĞÜS AĞRISI

Uykuda göğüs ağrısı hissi de kalp krizi geçirme belirtilerinden biridir. Eğer uykuda göğüs ağrısı hissediyorsanız, hemen doktorunuza başvurmanız gerekir.

2-NEFES DARLIĞI

Uykuda nefes darlığı, kalp krizi geçirme belirtilerinden biridir. Eğer uykuda nefes darlığı çekiyorsanız ve solunumunuzda güçlük çekiyorsanız, kalp krizi geçirmiş olabilirsiniz.

3-KAFA KARIŞIKLIĞI

Uykuda kafa karışıklığı hissi, kalp krizi geçirme belirtilerinden bir diğeridir. Eğer uykuda kafa karışıklığı yaşıyorsanız, hemen doktorunuza başvurmanız önerilir.

4-TERLEME

Uykuda aşırı terleme, kalp krizi geçirme belirtilerinden bir diğeridir. Eğer uykuda aşırı terliyorsanız ve terleme nedeni açıklanamıyorsa, kalp krizi geçirmiş olabilirsiniz.

5-MİDE BULANTISI

Uykuda mide bulantısı, kalp krizi geçirme belirtilerinden biridir. Eğer uykuda mide bulantısı yaşıyorsanız, kalp krizi geçiriyor olabilirsiniz.

Uykuda kalp krizi geçirme belirtileri, farklı kişilerde farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Ancak, yukarıdaki belirtilerden herhangi birini yaşadığınızda, hemen bir doktora başvurmanız gerekir. Kalp krizi geçirme riski yüksek olan kişiler, düzenli olarak doktor kontrolleri yapmalı ve kalp krizi belirtilerini bilmelidir.